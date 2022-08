Il Sassuolo spara alto per Raspadori: il Napoli spera in un fattore (Di domenica 7 agosto 2022) Continuano i contatti tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. Il giovane talento classe 2000 è ormai l’oggetto del desiderio di Luciano Spalletti, che spera in ogni modo di poter allenare l’attaccante neroverde. Il Sassuolo, com’è noto, è stato chiaro: le intenzioni sono quelle di chiudere la trattativa quanto prima, in un senso o nell’altro, affinché tutte le energie possano poi essere concentrate sul campionato. FOTO: Getty – Raspadori ItaliaDomani è previsto un nuovo incontro tra i due club che dovrebbe essere quello decisivo, che sia per la cessione o per la permanenza in Emilia. Al momento c’è ancora una notevole distanza, dato che le richieste del Sassuolo sfondano il muro dei 40 milioni: Il Corriere dello Sport parla di 42 milioni più le ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 7 agosto 2022) Continuano i contatti traper Giacomo. Il giovane talento classe 2000 è ormai l’oggetto del desiderio di Luciano Spalletti, chein ogni modo di poter allenare l’attaccante neroverde. Il, com’è noto, è stato chiaro: le intenzioni sono quelle di chiudere la trattativa quanto prima, in un senso o nell’altro, affinché tutte le energie possano poi essere concentrate sul campionato. FOTO: Getty –ItaliaDomani è previsto un nuovo incontro tra i due club che dovrebbe essere quello decisivo, che sia per la cessione o per la permanenza in Emilia. Al momento c’è ancora una notevole distanza, dato che le richieste delsfondano il muro dei 40 milioni: Il Corriere dello Sport parla di 42 milioni più le ...

