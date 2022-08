Formazioni ufficiali Salernitana-Parma: Coppa Italia 2022/2023 (Di domenica 7 agosto 2022) Le Formazioni ufficiali di Salernitana-Parma, sfida valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023. Per i ragazzi di Nicola è l’ultimo impegno prima del debutto ufficiale in campionato in casa contro la Roma di Mourinho. Dall’altra parte la squadra di Pecchia, vogliosa di riscatto dopo l’ultima deludente stagione in Serie B. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di domenica 7 agosto allo Stadio Arechi. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori. Formazioni ufficiali Salernitana: Sepe; Fazio, Pirola, Kechrida, Sy, Mantovani, L. Coulibaly, Kastanos, Bohinen, Ribery, Botheim. Parma: Chichizola; Romagnoli, Estevez, Delprato, Bernabé, ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Ledi, sfida valevole per i trentaduesimi di finale della. Per i ragazzi di Nicola è l’ultimo impegno prima del debutto ufficiale in campionato in casa contro la Roma di Mourinho. Dall’altra parte la squadra di Pecchia, vogliosa di riscatto dopo l’ultima deludente stagione in Serie B. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di domenica 7 agosto allo Stadio Arechi. Di seguito le sceltedei due allenatori.: Sepe; Fazio, Pirola, Kechrida, Sy, Mantovani, L. Coulibaly, Kastanos, Bohinen, Ribery, Botheim.: Chichizola; Romagnoli, Estevez, Delprato, Bernabé, ...

DiMarzio : #Juventus-#AtleticoMadrid, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Roma-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Ultimo test in vista dell'esordio in… - sportface2016 : #CoppaItalia, le formazioni ufficiali di #SalernitanaParma - cmdotcom : LIVE Roma-Shakhtar, il giorno di Wijnaldum: le formazioni ufficiali - sportli26181512 : LIVE Roma-Shakhtar, il giorno di Wijnaldum: le formazioni ufficiali: La Roma di Mourinho scalda i motori per l’iniz… -