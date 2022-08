"È la fine", poi il lampo. Ma Juliane sopravvisse allo schianto (Di domenica 7 agosto 2022) Il giorno della Vigilia di Natale del 1971 un aereo della compagnia Lansa partì da Lima per Iquitos. Mentre stava sorvolando la foresta amazzonica, un fulmine lo colpì, facendolo precipitare: ci fu una superstite Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 agosto 2022) Il giorno della Vigilia di Natale del 1971 un aereo della compagnia Lansa partì da Lima per Iquitos. Mentre stava sorvolando la foresta amazzonica, un fulmine lo colpì, facendolo precipitare: ci fu una superstite

Giorgiolaporta : Qualche anno fa non potevi iscriverti al partito di Di Maio se eri stato iscritto ad altri partiti. Poi tuonava… - mara_carfagna : Fino a pochi giorni fa non avrei pensato di fare questa scelta. Poi, il 20 luglio, con la fine del governo, l’Itali… - Agenzia_Ansa : 'Non avrei pensato di fare questa scelta. Poi, con la fine del governo, l'Italia è stata esposta al rischio in una… - YoStoConTarabas : Sospettosi qui sospettosi la poi alla fine abbiamo sempre ragione noi: - giovigg : @GiuseppeConteIT Così parlò quello che si è ammucchiato prima con la destra, poi con la sinistra, poi con tutti qua… -