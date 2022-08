“Djokovic? Un egoista!” Bordata al campione serbo prima di Montreal

(Di domenica 7 agosto 2022) Parole dure nei confronti di Novakche, a causa della sua mancata vaccinazione contro il Covid, è stato definito come “Egoista“. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SU INSTAGRAM La posizione di Novakrispetto alla vaccinazione contro il Covid-19 è chiara ormai da tempo, fin da quando ilsi è ritrovato impossibilitato a difendere il Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.

TennisWorldit : Jonathan Reiner: 'Novak Djokovic si è comportato da egoista': Il 2022 ha regalato gioie e dolori a Nole fino a ques… -

Tennis World Italia

Il calendario di Nole è incerto 'Ritengo che Novakdovrebbe poter giocare gli US Open' - ... Ha agito dae ha indotto tanta gente a violare le regole. Gli atleti sono molto influenti e ...... avrei rallentato e faticato a trovare la motivazione, sicuramente ero più. Ora è diverso, ... Nessuno gioca senza commettere errori, neanche Novake Rafa Nadal, sbagliamo tutti. Devo ... Jonathan Reiner: "Novak Djokovic si è comportato da egoista" È arrivato l’annuncio ufficiale dell’assenza di Novak Djokovic al Masters 1000 di Montreal, che andrà in scena la settimana prossima. Non essendo vaccinato contro il Coronavirus, il fenomeno serbo si ...Parole dure nei confronti di Novak Djokovic che, a causa della sua mancata vaccinazione contro il Covid, è stato definito come "Egoista".