Parte la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie

AGI - Non ci sarà al momento una vaccinazione di massa ma intanto, il ministero della Salute ha indicato quali sono le categorie a rischio per le quali è raccomandata la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie: 4.200 saranno distribuite nelle 4 regioni più colpite: Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto. Nel Lazio, da lunedi 8 sarà possibile vaccinarsi presso l'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Nella circolare diffusa ieri dal ministero, si spiega che "a seguito dell'arrivo della prima tranche di donazione del vaccino antivaiolo Jynneos, da Parte della Commissione Europea, si rende necessario un piano per le dosi disponibili". E in particolare, è stato stabilito che alla Lombardia andranno 2000 dosi, al Lazio 1200, ...

