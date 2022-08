Napoli, “sconto” di 70 centesimi per la gara con l’Espanyol: l’ironia del tifo sui social (Di sabato 6 agosto 2022) “Super sconto” del Napoli per acquistare in pay per wiev l’amichevole contro l’Espanyol. Il prezzo della gara è infatti passato da 2,99 euro a 2,29 euro, con 70 centesimi di sconto. “Napoli-Espanyol sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook al prezzo di € 2,29 anziche’ €2,99”, si legge sul Twitter del club azzurro. Ovviamente sono piovuti tantissimi tantissimi messaggi di ironia. “Addirittura? E ‘sti 70 centesimi metteteli per apparare Raspadori”, o ancora “O’ zio teng solo 1 euro e 80 cent, me la fate guardare lo stesso?” e anche “Quando arrivate a 1,59 tenetemi presente”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) “Super” delper acquistare in pay per wiev l’amichevole contro. Il prezzo dellaè infatti passato da 2,99 euro a 2,29 euro, con 70di. “-Espanyol sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook al prezzo di € 2,29 anziche’ €2,99”, si legge sul Twitter del club azzurro. Ovviamente sono piovuti tantissimi tantissimi messaggi di ironia. “Addirittura? E ‘sti 70metteteli per apparare Raspadori”, o ancora “O’ zio teng solo 1 euro e 80 cent, me la fate guardare lo stesso?” e anche “Quando arrivate a 1,59 tenetemi presente”. SportFace.

