Napoli bloccato, con l’Espanyol finisce a reti inviolate e tra le proteste (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon il pareggio in amichevole con l’Espanyol (0-0) il Napoli conclude la seconda fase del suo precampionato, svolta a Castel di Sangro in Abruzzo. A poco più di una settimana dall’inizio del campionato (gli azzurri debutteranno in posticipo a Verona il giorno di Ferragosto), Spalletti deve fare i conti con un calciomercato che non decolla e lo costringe a sperare in extremis, prima dell’avvio della stagione agonistica, nell’arrivo di un portiere e di due attaccanti. I nomi che circolano sono sempre quelli di Kepa, di Raspadori e di Simeone, ma le difficoltà a chiudere le trattative sono tante e l’allenatore non ha alcuna certezza che la rosa a sua disposizione verrà allargata. Contro gli spagnoli è assente Ruiz e il tecnico manda inizialmente in campo Elmas, preferito a Zielinski per completare il terzetto di centrocampo con ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon il pareggio in amichevole con(0-0) ilconclude la seconda fase del suo precampionato, svolta a Castel di Sangro in Abruzzo. A poco più di una settimana dall’inizio del campionato (gli azzurri debutteranno in posticipo a Verona il giorno di Ferragosto), Spalletti deve fare i conti con un calciomercato che non decolla e lo costringe a sperare in extremis, prima dell’avvio della stagione agonistica, nell’arrivo di un portiere e di due attaccanti. I nomi che circolano sono sempre quelli di Kepa, di Raspadori e di Simeone, ma le difficoltà a chiudere le trattative sono tante e l’allenatore non ha alcuna certezza che la rosa a sua disposizione verrà allargata. Contro gli spagnoli è assente Ruiz e il tecnico manda inizialmente in campo Elmas, preferito a Zielinski per completare il terzetto di centrocampo con ...

