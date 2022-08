LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Zaccone e Dalla Porta cercano la Q2 a Silverstone (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.55 E DALLE 14.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO3 DALLE 13.35 16.23 Dalla Porta! Quarto crono per l’azzurro in 2.05.253. Il centauro di Italtrans potrebbe raggiungere la seconda parte della qualifica. 16.20 Jorge Navarro al top, ma Gonzalez riesce a fare meglio di lui ed a confermarsi in cima al gruppo. Gli Italiani restano per ora a guardare con Zaccone che è sesto. 16.18 Navarro entra nella Top4, Zaccone ed Antonelli si collocano in quinta ed in sesta posizione al momento. 16.15 Primi giri a Silverstone con Ramirez che chiude la Top4 alle spalle di Chantra, ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.55 E DALLE 14.30 CLICCA QUI PER LADELLE QUALIFICHE DI MOTO3 DALLE 13.35 16.23! Quarto crono per l’azzurro in 2.05.253. Il centauro di Italtrans potrebbe raggiungere la seconda parte della qualifica. 16.20 Jorge Navarro al top, ma Gonzalez riesce a fare meglio di lui ed a confermarsi in cima al gruppo. Gli Italiani restano per ora a guardare conche è sesto. 16.18 Navarro entra nella Top4,ed Antonelli si collocano in quinta ed in sesta posizione al momento. 16.15 Primi giri acon Ramirez che chiude la Top4 alle spalle di Chantra, ...

