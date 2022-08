Inter-Villarreal, si ferma Brozovic: risentimento al polpaccio (Di sabato 6 agosto 2022) Niente Villarreal per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter si è dovuto fermare a causa di un risentimento al polpaccio e non prenderà parte all’ultima amichevole del precampionato in programma all’Adriatico di Pescara, come spiega il Corriere dello Sport. Un’assenza obbligata per Simone Inzaghi che sperava di schierare l’undici ideale per le prove di esordio in campionato. Al posto di Brozovic, scenderà in campo Asllani, uno dei volti nuovi di questo calciomercato nerazzurro. Un investimento in prospettiva, ma anche un elemento prezioso per il presente. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Nienteper Marcelo. Il centrocampista dell’si è dovutore a causa di unale non prenderà parte all’ultima amichevole del precampionato in programma all’Adriatico di Pescara, come spiega il Corriere dello Sport. Un’assenza obbligata per Simone Inzaghi che sperava di schierare l’undici ideale per le prove di esordio in campionato. Al posto di, scenderà in campo Asllani, uno dei volti nuovi di questo calciomercato nerazzurro. Un investimento in prospettiva, ma anche un elemento prezioso per il presente. SportFace.

