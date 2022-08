"Il Pd non mi ha chiamato? È vendetta personale": Renzi stronca Letta e l'accozzaglia (Di sabato 6 agosto 2022) Il leader di Italia Viva è tornato sulle mosse dem e sulla decisione di Italia Viva di correre in solitaria: “Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziare Enrico” Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 agosto 2022) Il leader di Italia Viva è tornato sulle mosse dem e sulla decisione di Italia Viva di correre in solitaria: “Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziare Enrico”

romeoagresti : Il #Galatasaray è concretamente su #Rugani, ma i primi contatti - in termini di cifre - non soddisfano la #Juve. Pr… - romeoagresti : Capitolo #Rovella. I club che finora lo hanno chiesto in prestito: Salernitana, Verona e Spezia. La #Juve, ad oggi,… - LuigiGelli : RT @Giul_Granato: È vero, il tempo è poco. Ma i giochi non sono ancora chiusi. Agli indecisi, a chi è stanco del 'meno peggio', a chi è chi… - Inter_Report : questione raspadori? beh molto facile carnevali e adl vogliono chiudere adl dovrebbe mettere 3/4 mln in più… intant… - AdalucDe : RT @dariodangelo91: Da apprezzare lo sforzo (sicuramente si è preparata per l'intervista a Fox News), ma dopo quel 'no...present 'n si dice… -