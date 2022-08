Facebook e Instagram cancellano la propaganda russa: rimossi mille falsi account a sostegno della guerra in Ucraina (Di sabato 6 agosto 2022) Facebook cancella la propaganda russa. La società Meta ha annunciato di aver rimosso oltre mille falsi account russi a sostegno della guerra in Ucraina. L’azienda di Zuckerberg ha dichiarato di aver disabilitato 45 account Facebook e 1.037 su Instagram gestiti da una piattaforma di troll russa che prendeva di mira «politici, giornalisti, attori, celebrità e marchi commerciali di tutto il mondo» che supportano l’Ucraina. Secondo quanto è stato riferito, diverse centinaia di persone sono state assunte e compensate in rubli per lasciare commenti filo-russi al fine di fabbricare l’illusione di un ampio sostegno alla ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022)cancella la. La società Meta ha annunciato di aver rimosso oltrerussi ain. L’azienda di Zuckerberg ha dichiarato di aver disabilitato 45e 1.037 sugestiti da una piattaforma di trollche prendeva di mira «politici, giornalisti, attori, celebrità e marchi commerciali di tutto il mondo» che supportano l’. Secondo quanto è stato riferito, diverse centinaia di persone sono state assunte e compensate in rubli per lasciare commenti filo-russi al fine di fabbricare l’illusione di un ampioalla ...

