Elezioni 2022, accordo Pd-Si-Verdi. Letta: “Necessario per vincere” (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono contento dell’accordo elettorale” con Europa Verde e Sinistra Italiana, “che è Necessario perché la parte uninominale dell’attuale legge elettorale obbliga a fare accordi elettorali. La solitudine è penalizzante, non è un caso che la destra senza perdere nemmeno un minuto, ha fatto un’intesa che ha messo insieme tutte le anime della destra”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, nella conferenza stampa congiunta con il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, e il segretario di si, Nicola Fratoianni, in corso al Nazareno. Bonelli – “Sentiamo la responsabilità di salvaguardare la Costituzione, rispetto a una destra estrema che la vuole cambiare, guardando al presidenzialismo, alleata con Vox in Spagna, con Le Pen e con Afd in Germania, noi sentiamo forte senso di responsabilità”, ha affermato Angelo ... Leggi su italiasera (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono contento dell’elettorale” con Europa Verde e Sinistra Italiana, “che èperché la parte uninominale dell’attuale legge elettorale obbliga a fare accordi elettorali. La solitudine è penalizzante, non è un caso che la destra senza perdere nemmeno un minuto, ha fatto un’intesa che ha messo insieme tutte le anime della destra”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, nella conferenza stampa congiunta con il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, e il segretario di si, Nicola Fratoianni, in corso al Nazareno. Bonelli – “Sentiamo la responsabilità di salvaguardare la Costituzione, rispetto a una destra estrema che la vuole cambiare, guardando al presidenzialismo, alleata con Vox in Spagna, con Le Pen e con Afd in Germania, noi sentiamo forte senso di responsabilità”, ha affermato Angelo ...

