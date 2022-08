Conficca un coltello da cucina nel fianco del convivente | arrestata 44enne

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 agosto 2022) I motivi pare fossero futili, ma la rabbia ben dosata con l’alcol, hanno fatto sì che una lite tra conviventi in via Petrocchi a Osio Sotto sfiorasse la tragedia nella tarda serata di giovedì 4 agosto. La donna, unadi origine balcanica, avrebbe afferrato undae lo hato nelsinistro del, un 40enne maghrebino. A dare l’allarme verso le 23.15 sono stati i vicini che hanno sentito le urla e hanno chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. Sul posto sono arrivate anche tre ambulanze e un’auto medica. L’uomo è stato subito soccorso dal personale del 112 e trasportato d’urgenza a Verdellino. La prognosi resta riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata medicata e trasportata all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo. I ...