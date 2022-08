Ceccon | «A Budapest | in finale | ho fatto 29 bracciate nei primi 50 metri e 34 nei secondi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 agosto 2022) Su Sportweek un’intervista a Thomas, recordman mondiale dei 100 dorso. Racconta di non aver mai saltato un allenamento eppure in tanti gli contestano la scarsa applicazione. «Non ho mai saltato un allenamento in vita mia anche quando avrei avuto un motivo legittimo. Eppure in tanti mi contestano, ma ormai possiamo dire contestavano, di avere talento e però di non applicarmi. Sai come ti dicono a scuola: bravo ma non si applica». Le critiche ora non le sente nemmeno più, ma, dice, «non dimentico il prima» dell’oro. Racconta gli sforzi sostenuti dai suoi genitori per farlo nuotare. «Per praticamente dieci anni sei volte alla settimana, uno di loro due, più spesso la mamma, faceva 70 km tra andata e ritorno per portarmi da casa, a Schio, fino a Vicenza, dove mi allenavo. Per dire: quando oggi mi capita di guidare da Verona a Schio, penso: ma quando arrivo? E a quel ...