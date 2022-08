Calciomercato Lazio, individuato il sostituto di Luis Alberto: gioca in Serie A (Di sabato 6 agosto 2022) La Lazio non si ferma ed è pronta a concludere altre trattative. Sarri sta costruendo una nuova Lazio: più forte caratterialmente e per questo Lotito ha acquistato Vecino e Romagnoli. Tra gli obiettivi c’è un altro centrocampista per sostituire Luis Alberto. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo non è stato convocato da Sarri per Valladolid e rimarrà a casa. Una scelta prevedibile, dato che il calciatore vuole solo il Siviglia e aspetta che alla Lazio arrivi l’offerta giusta. Il sostituto individuato da Lotito è Ivan Ilic dell’Hellas Verona. Ivan Ilic Hellas Verona Il Verona valuta il centrocampista, classe 2001, 15 milioni tra parte fissa e bonus e aveva posta un’unica condizione: chiudere la trattativa prima dell’inizio del campionato. Come ... Leggi su rompipallone (Di sabato 6 agosto 2022) Lanon si ferma ed è pronta a concludere altre trattative. Sarri sta costruendo una nuova: più forte caratterialmente e per questo Lotito ha acquistato Vecino e Romagnoli. Tra gli obiettivi c’è un altro centrocampista per sostituire. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo non è stato convocato da Sarri per Valladolid e rimarrà a casa. Una scelta prevedibile, dato che il calciatore vuole solo il Siviglia e aspetta che allaarrivi l’offerta giusta. Ilda Lotito è Ivan Ilic dell’Hellas Verona. Ivan Ilic Hellas Verona Il Verona valuta il centrocampista, classe 2001, 15 milioni tra parte fissa e bonus e aveva posta un’unica condizione: chiudere la trattativa prima dell’inizio del campionato. Come ...

DiMarzio : #Lazio, fatta per l’arrivo di #Vecino: contratto di tre anni ?? #calciomercato #seriea - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, è fatta per l'arrivo di #Vecino: contratto fino al 2025 - DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Vecino in Paideia per svolgere le visite mediche - infoitsport : Calciomercato Lazio: Provedel ad un passo! Le ultime - CMondavio : RT @pasqualinipatri: Calciomercato Lazio, Ivan Provedel ad un passo -