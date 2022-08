Accesso all’elettricità, quei progetti che cambiano l’Africa (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago – Una delle tante ragioni per cui molti Paesi del continente nero sono afflitti dalla povertà è l’insufficiente energia elettrica. Attualmente si stima che siano 600 milioni gli africani che non hanno Accesso all’elettricità e, come è facile intuire, questo impedisce alle imprese di operare e di creare ricchezza e occupazione. C’è da dire però che molti governi africani stanno facendo molto per risolvere questo atavico problema, investendo non solo nella costruzione di generatori elettrici ma anche di reti di distribuzione che permettano di portare l’elettricità nelle case e nelle imprese. Per quanto la strada da fare sia ancora molto lunga, i primi rilevanti risultati iniziano a vedersi. Accesso all’elettricità, un grosso problema africano. I progetti dello Zambia A tale proposito è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago – Una delle tante ragioni per cui molti Paesi del continente nero sono afflitti dalla povertà è l’insufficiente energia elettrica. Attualmente si stima che siano 600 milioni gli africani che non hannoe, come è facile intuire, questo impedisce alle imprese di operare e di creare ricchezza e occupazione. C’è da dire però che molti governi africani stanno facendo molto per risolvere questo atavico problema, investendo non solo nella costruzione di generatori elettrici ma anche di reti di distribuzione che permettano di portare l’elettricità nelle case e nelle imprese. Per quanto la strada da fare sia ancora molto lunga, i primi rilevanti risultati iniziano a vedersi., un grosso problema africano. Idello Zambia A tale proposito è ...

salvatoreluciat : RT @InnovazioneTri1: Il numero di persone in Africa senza accesso all'elettricità è sconcertante e rimane invariato in ogni report periodic… - MissioneStartup : RT @InnovazioneTri1: Il numero di persone in Africa senza accesso all'elettricità è sconcertante e rimane invariato in ogni report periodic… - InnovazioneTri1 : Il numero di persone in Africa senza accesso all'elettricità è sconcertante e rimane invariato in ogni report perio… -