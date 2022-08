50 giorni al voto - A destra faccia feroce contro i migranti. A sinistra impazza l'intifada digitale (Di sabato 6 agosto 2022) Per fermare gli sbarchi Salvini propone il commissario e Meloni rilancia i blocchi navali: la destra getta la maschera e torna a fare la destra Leggi su lastampa (Di sabato 6 agosto 2022) Per fermare gli sbarchi Salvini propone il commissario e Meloni rilancia i blocchi navali: lagetta la maschera e torna a fare la

Giorgiolaporta : In piena #pandemia sarebbe il caso di votare per le #ElezioniPolitiche2022 in due giorni, proprio per evitare file… - AlexBazzaro : Se a 60 giorni dal voto sei già all’antifascismo e a “gli USA non vogliono” significa che i sondaggi sono davvero devastanti. - marcodimaio : Se dopo aver detto per anni che avresti fatto altro, a 50 giorni dal voto ti allei con politici che hai dileggiato… - BrunoPolitics : RT @SBidimedia: ????Sondaggio BiDiMedia ??#5Agosto (51 giorni dal voto) ?? Importante: interviste raccolte dopo l'accordo @EnricoLetta -@Carl… - Vincenzo24d : RT @SBidimedia: ????Sondaggio BiDiMedia ??#5Agosto (51 giorni dal voto) ?? Importante: interviste raccolte dopo l'accordo @EnricoLetta -@Carl… -