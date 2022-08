Uomini e Donne, l’ex tronista Alessandro Zarino e l’attuale velina Shaila Gatta stanno insieme? I due ragazzi pubblicano un video e chiariscono le cose (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono ormai settimane che i rumor si fanno sempre più insistenti a proposito di un possibile flirt in corso tra Alessandro Zarino e Shaila Gatta. Ex tronista di Uomini e Donne lui, attuale velina di Striscia la Notizia lei, i due sono apparsi insieme spesse volte negli ultimi tempi. Tutto è avvenuto alla luce del sole, e in tanti non sono riusciti a spiegarsi i motivi per cui i due fossero così vicini. Effettivamente, i due volti del piccolo schermo condividono quella che per loro è la passione più grande: il fitness. Dopo giorni di confusione e di chiacchiere sul web, finalmente i diretti interessati hanno deciso di chiarire i motivi per cui ultimamente trascorrono molto tempo insieme. Altro che questioni di cuore, le ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono ormai settimane che i rumor si fanno sempre più insistenti a proposito di un possibile flirt in corso tra. Exdilui, attualedi Striscia la Notizia lei, i due sono apparsispesse volte negli ultimi tempi. Tutto è avvenuto alla luce del sole, e in tanti non sono riusciti a spiegarsi i motivi per cui i due fossero così vicini. Effettivamente, i due volti del piccolo schermo condividono quella che per loro è la passione più grande: il fitness. Dopo giorni di confusione e di chiacchiere sul web, finalmente i diretti interessati hanno deciso di chiarire i motivi per cui ultimamente trascorrono molto tempo. Altro che questioni di cuore, le ...

