Tra selfie e giro in barca finisce la due giorni di Salvini a Lampedusa (Di venerdì 5 agosto 2022) Lampedusa, 5 ago. (Adnkronos) - (Dall'inviata Elvira Terranova) - Inizia molto presto la seconda giornata Lampedusana per Matteo Salvini. Alle 7.30 il leader della Lascia esce dalla Villa di Silvio Berlusconi, dove ha dormito la notte scorsa ospite dell'ex premier, e in costume da bagno raggiunge a piedi la spiaggia di Cala Francese, che dista a pochi metri dalla Villa. C'è già qualche turista mattiniero a farsi il bagno. E immancabilmente arrivano le richieste di selfie. "Io non ho fatto in tempo, peccato...", dice una signora anziana con un bikini dorato pieno di paillette, che si è messa davanti all'ingresso della villa in attesa di vedere Salvini. Un'attesa vana. L'ex ministro lascerà la villa di Berlusconi a bordo di un'auto con il lampeggiante. Non prima di avere ricevuto una visita ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022), 5 ago. (Adnkronos) - (Dall'inviata Elvira Terranova) - Inizia molto presto la seconda giornatana per Matteo. Alle 7.30 il leader della Lascia esce dalla Villa di Silvio Berlusconi, dove ha dormito la notte scorsa ospite dell'ex premier, e in costume da bagno raggiunge a piedi la spiaggia di Cala Francese, che dista a pochi metri dalla Villa. C'è già qualche turista mattiniero a farsi il bagno. E immancabilmente arrivano le richieste di. "Io non ho fatto in tempo, peccato...", dice una signora anziana con un bikini dorato pieno di paillette, che si è messa davanti all'ingresso della villa in attesa di vedere. Un'attesa vana. L'ex ministro lascerà la villa di Berlusconi a bordo di un'auto con il lampeggiante. Non prima di avere ricevuto una visita ...

TV7Benevento : Tra selfie e giro in barca finisce la due giorni di Salvini a Lampedusa - - ledicoladelsud : Tra selfie e giro in barca finisce la due giorni di Salvini a Lampedusa - italiaserait : Tra selfie e giro in barca finisce la due giorni di Salvini a Lampedusa - fisco24_info : Tra selfie e giro in barca finisce la due giorni di Salvini a Lampedusa: (Adnkronos) - (Dall'inviata Elvira Terrano… - LocalPage3 : Tra selfie e giro in barca finisce la due giorni di Salvini a Lampedusa -