The Sandman è una lettera d'amore ai fan del fumetto, con un solo problema (Di venerdì 5 agosto 2022) L'adattamento Netflix dei fumetti dark fantasy del bardo britannico è per molti versi notevole, ma non convince al 100%. Vi raccontiamo perchè senza fare spoiler Leggi su wired (Di venerdì 5 agosto 2022) L'adattamento Netflix dei fumetti dark fantasy del bardo britannico è per molti versi notevole, ma non convince al 100%. Vi raccontiamo perchè senza fare spoiler

NetflixIT : Un mese che inizia con The Sandman non può che migliorare con l'attesissima terza stagione di Non Ho Mai... e l'arr… - NightRomancer : RT @NetflixIT: Preparatevi a entrare nel mondo dei sogni… E degli incubi. The Sandman è ora disponibile. - movieplayer_it : #TheSandman, la recensione: Un sogno che si avvera - stefano_gatto97 : RT @NetflixIT: Preparatevi a entrare nel mondo dei sogni… E degli incubi. The Sandman è ora disponibile. - stefano_gatto97 : RT @NetflixIT: Preparatevi a entrare nel mondo dei sogni… E degli incubi. The Sandman è ora disponibile. -