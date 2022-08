Texas, Viktor Orbán va all’attacco della “teoria gender”: «Meno drag queen e più Chuck Norris» – Il video (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo il discorso xenofobo della scorsa settimana, il primo ministro ungherese Viktor Orbán, intervenendo sul palco della Conservative political action conference di Dallas, in Texas, ha invitato tutti i presenti a non cadere nell’ideologia woke, nella cancel culture e nella teoria gender. «Lasciate stare i nostri bambini: la madre è donna, il padre è uomo, non abbiamo bisogno di genders, ma di rangers», ha urlato Orbán dal palco. «Meno drag queen e più Chuck Norris», è stato lo slogan ripetuto dal palco. Il primo ministro ungherese, dopo aver raccolto gli applausi dei conservatori presenti alla conferenza, ha poi esortato i presenti a «riprendersi le ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo il discorso xenofoboscorsa settimana, il primo ministro ungherese, intervenendo sul palcoConservative political action conference di Dallas, in, ha invitato tutti i presenti a non cadere nell’ideologia woke, nella cancel culture e nella. «Lasciate stare i nostri bambini: la madre è donna, il padre è uomo, non abbiamo bisogno dis, ma di rangers», ha urlatodal palco. «e più», è stato lo slogan ripetuto dal palco. Il primo ministro ungherese, dopo aver raccolto gli applausi dei conservatori presenti alla conferenza, ha poi esortato i presenti a «riprendersi le ...

