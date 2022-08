Taiwan | aerei e navi cinesi hanno superato linea mediana Tsai | Atto irresponsabile

Avvenire_Nei : Esercitazioni della Cina: 100 aerei attorno a #Taiwan, protesta anche il Giappone - masechi : ?? Aerei da combattimento cinesi sulla linea mediana dello Stretto di Taiwan. - chiummolo : RT @repubblica: Taiwan: 'Aerei e navi di Pechino hanno superato la linea mediana dello Stretto'. Singapore Airlines annulla i voli da e per… - oggieridomani : Ministero della Difesa di Taiwan: l'esercito dell'isola ha inviato aerei e navi e ha schierato sistemi missilistici… - repubblica : Taiwan: 'Aerei e navi di Pechino hanno superato la linea mediana dello Stretto'. Singapore Airlines annulla i voli… -

La compagnia aerea Singapore Airlines ha fatto sapere di aver annullato i voli per e daa causa della 'crescente restrizione dello spazio ...Glie le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto dinel secondo giorno di esercitazioni militari su vasta scala in risposta alla visita a Taipei della ...In una nota, il ministero della Difesa dell’isola ha definito le ultime manovre come “altamente provocatorie”.Pelosi avverte: "Non cambieremo lo status quo in Asia ma non permetteremo che Taiwan sia isolata" AGI - Il ministero della difesa di Taiwan ha fatto sapere che "aerei e navi da guerra" cinesi hanno su ...