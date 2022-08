Studio genetico: raro Dna per il Muflone del Giglio (Di venerdì 5 agosto 2022) La rivista scientifica "Diversity" ha appena pubblicato uno Studio sulla genetica del Muflone dell`Isola del Giglio rivelando l`unicità genetica di questo gruppo di animali che l`Ente Parco dell`Arcipelago Toscano ha invece deciso di eradicare tramite un oneroso progetto europeo, LIFE LetsGo Giglio, finanziato al costo di 1.6 milioni di euro. Lo Studio, condotto da un gruppo di genetisti dell`Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, della Commissione per la sopravvivenza delle specie dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN SSC), dell`Università di Sassari e dell`Università di Siena, in collaborazione con il Cabinet Vétérinaire Les Deux Iles Santa Maria Siché, suggerisce che i mufloni del Giglio rappresentano una preziosa popolazione relitta ormai ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 agosto 2022) La rivista scientifica "Diversity" ha appena pubblicato unosulla genetica deldell`Isola delrivelando l`unicità genetica di questo gruppo di animali che l`Ente Parco dell`Arcipelago Toscano ha invece deciso di eradicare tramite un oneroso progetto europeo, LIFE LetsGo, finanziato al costo di 1.6 milioni di euro. Lo, condotto da un gruppo di genetisti dell`Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, della Commissione per la sopravvivenza delle specie dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN SSC), dell`Università di Sassari e dell`Università di Siena, in collaborazione con il Cabinet Vétérinaire Les Deux Iles Santa Maria Siché, suggerisce che i mufloni delrappresentano una preziosa popolazione relitta ormai ...

GlioblastomaB : RT @ProfOculista: #Glioblastoma, studio italiano: un avatar genetico per disattivare i fattori tumorali e impedire le recidive @repubblica… - GlioblastomaB : RT @Infermiere_line: #Glioblastoma, studio italiano: un avatar genetico per disattivare i fattori tumorali e impedire le recidive @repubbli… - GlioblastomaB : RT @ProfAnestesista: #Glioblastoma, studio italiano: un avatar genetico per disattivare i fattori tumorali e impedire le recidive @repubbli… - GlioblastomaB : RT @Prof_Farmacia: #Glioblastoma, studio italiano: un avatar genetico per disattivare i fattori tumorali e impedire le recidive @repubblica… - profluigimarino : RT @ProfOculista: #Glioblastoma, studio italiano: un avatar genetico per disattivare i fattori tumorali e impedire le recidive @repubblica… -