Spedizione punitiva al Carcere di Ariano Irpino, agenti evitano il peggio (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAriano Irpino (AV) – Sembra davvero senza fine la continua spirale di violenza che da molto tempo ormai caratterizza le carceri campane, oggi affollate da oltre 6.700 detenuti. E' nella struttura di Ariano Irpino, infatti, che si è registrato l'ennesimo grave fatto violento. "Questa mattina, verso le ore 12, diversi detenuti della XI Sezione del quarto piano del nuovo Padiglione, rigorosamente a regime aperto, hanno tentato di aggredire un detenuto di origini africane. Due poliziotti sono riusciti a fare scudo all'uomo, evitando il contatto fisico e cercando di portarlo fuori dalla Sezione, al riparo". Spiega il Segretario Nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Emilio Fattorello. "Nel mentre, altri detenuti della X Sezione del terzo piano, forzavano un ...

