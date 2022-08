Spalletti fa chiarezza su Mertens e Dybala, poi avvisa: “Il mercato non è finito” (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Predica calma, senza fare drammi. Luciano Spalletti cerca di mantenere alta la fiducia intorno al suo Napoli, nonostante le partenze illustri. Il tecnico azzurro ha parlato a Il Corriere della Sera della sessione di mercato del club partenopeo, chiarendo alcuni aspetti e facendo intendere che si aspetta altri colpi da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Dybala – Dybala non è arrivato, sento dire qua e là. Il tentativo è stato fatto dalla mia società, poi devi fermarti quando ci sono gli steccati. Questo non ci deve far sentire da meno. Tutte le squadre di vertice, oltre alle milanesi e alla Juventus si sono aggiunte anche Roma e Fiorentina, si sono rinforzate in maniera significativa. Noi facciamo il nostro percorso sapendo che questo sarà un campionato anomalo e dunque ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Predica calma, senza fare drammi. Lucianocerca di mantenere alta la fiducia intorno al suo Napoli, nonostante le partenze illustri. Il tecnico azzurro ha parlato a Il Corriere della Sera della sessione didel club partenopeo, chiarendo alcuni aspetti e facendo intendere che si aspetta altri colpi da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.non è arrivato, sento dire qua e là. Il tentativo è stato fatto dalla mia società, poi devi fermarti quando ci sono gli steccati. Questo non ci deve far sentire da meno. Tutte le squadre di vertice, oltre alle milanesi e alla Juventus si sono aggiunte anche Roma e Fiorentina, si sono rinforzate in maniera significativa. Noi facciamo il nostro percorso sapendo che questo sarà un campionato anomalo e dunque ...

Eurosport_IT : Luciano Spalletti fa chiarezza sull'addio di Dries Mertens ?????? Leggi le dichiarazioni: - infoitsport : Spalletti fa chiarezza: 'Raspadori servirebbe. Mertens? Non sono stato io' - rosad24 : @Marcello_Fsc @TolliVincenzo Basta che ci sia chiarezza. Dopo parole,di Spalletti ancora di più - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Spalletti fa chiarezza: 'Raspadori servirebbe. Mertens? Non sono stato io' - Gennaro_115 : @naptam_10 E certo che lo puoi chiedere! A me è indifferente ad esempio, come hai scritto tu, basta la chiarezza.… -