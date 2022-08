Pericolo microplastiche | i ricercatori rispondono con i fili di seta “Sostituto sostenibile e biodegradabile”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 5 agosto 2022)dial posto delle. Non è la trama di un film di fantascienza distopica, ma quanto descritto nell’articolo (“Microincapsulazione di attivi ad alto contenuto utilizzando materiali dibiodegradabili”), scritto dal postdoc del Massachusetts Institute of Technology (Mit) Muchun Liu, dal professore del Mit di ingegneria civile e ambientale Benedetto Marelli e da altri cinque presso l’azienda chimica BASF in Germania e negli Stati Uniti. In pratica, i filamenti disarebbero un ottimo surrogato alle minuscole particelle di plastica che con estrema facilità e dannosità si trovano oramai in tutto il mondo nell’aria, nell’acqua e nel suolo, tanto da essere state trovate nel flusso sanguigno di animali e persone. Secondo l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche sono 50.000 le ...