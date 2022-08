Napoli, pressing per Kepa. Ma c’è sempre un’alternativa (Di venerdì 5 agosto 2022) Napoli in pressing per chiudere l’acquisto del portiere spagnolo Kepa. Ma gli azzurri hanno sempre un’alternativa pronta Come riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli è al lavoro con il Chelsea per trovare la quadra sui bonus per Kepa, così da chiudere l’arrivo dello spagnolo. Se però, per qualche motivo, dovesse saltare improvvisamente questa trattativa, gli azzurri non si faranno sicuramente trovare impreparati. L’alternativa Keylor Navas, infatti, è sempre tenuta in grande considerazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022)inper chiudere l’acquisto del portiere spagnolo. Ma gli azzurri hannopronta Come riferito dal Corriere dello Sport, ilè al lavoro con il Chelsea per trovare la quadra sui bonus per, così da chiudere l’arrivo dello spagnolo. Se però, per qualche motivo, dovesse saltare improvvisamente questa trattativa, gli azzurri non si faranno sicuramente trovare impreparati. L’alternativa Keylor Navas, infatti, ètenuta in grande considerazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

