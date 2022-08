Milano, si finge 14enne per adescare ragazzine sui social: un 30 enne arrestato per violenza sessuale su minori (Di venerdì 5 agosto 2022) Ventisei ragazzine, tra i 10 e i 13 anni. Sono le vittime di un pedofilo 30 enne che le adescava sui social e le convinceva su Whatsapp a fare sexting con lui facendosi inviare foto di nudo. L’uomo usava un’identità virtuale con la quale si fingeva un 14enne di bell’aspetto e ammaliava le vittime con parole dolci per ottenere ciò che voleva. Le malcapitate erano scelte accuratamente, dovevano essere piccole e inesperte. «Mi piaci tu, ti ho scelta fra tante ragazze, perché non fai sesso virtuale con me? Vedrai che dopo ti sentirai molto meglio, l’hai mai provata questa sensazione?»; «Sei bella, devi avere più fiducia in te stessa, mostrati nuda», sono questi i messaggi che l’uomo inviava, e dai quali le ragazzine non riuscivano a staccarsi. Di lui non sospettava ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Ventisei, tra i 10 e i 13 anni. Sono le vittime di un pedofilo 30che le adescava suie le convinceva su Whatsapp a fare sexting con lui facendosi inviare foto di nudo. L’uomo usava un’identità virtuale con la quale siva undi bell’aspetto e ammaliava le vittime con parole dolci per ottenere ciò che voleva. Le malcapitate erano scelte accuratamente, dovevano essere piccole e inesperte. «Mi piaci tu, ti ho scelta fra tante ragazze, perché non fai sesso virtuale con me? Vedrai che dopo ti sentirai molto meglio, l’hai mai provata questa sensazione?»; «Sei bella, devi avere più fiducia in te stessa, mostrati nuda», sono questi i messaggi che l’uomo inviava, e dai quali lenon riuscivano a staccarsi. Di lui non sospettava ...

