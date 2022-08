Lutto per la Regina Elisabetta, se ne è andata all’improvviso: grande dolore per la Sovrana (Di venerdì 5 agosto 2022) Lutto per la Regina Elisabetta, la notizia drammatica che l’ha raggiunta riguarda una persona a lei molto cara. Un legame fortissimo ma che è stato diviso. Un dolore molto forte. La Regina Elisabetta è stata raggiunta da un Lutto improvviso. Una scomparsa che ha generato grandissimo dolore per la Sovrana. Un momento durissimo perché ha segnato una persona non solo a lei molto vicina ma anche molto cara. Con lei ha condiviso tanto tempo della sua vita. Adobe Stock e Ansa FotoOgni persona che è entrata nella vita della Regina Elisabetta è stata importante per lei. Soprattutto per chi ha instaurato un legame durante l’infanzia. Lady Myra Butter è scomparsa improvvisamente anche se fonti ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 agosto 2022)per la, la notizia drammatica che l’ha raggiunta riguarda una persona a lei molto cara. Un legame fortissimo ma che è stato diviso. Unmolto forte. Laè stata raggiunta da unimprovviso. Una scomparsa che ha generato grandissimoper la. Un momento durissimo perché ha segnato una persona non solo a lei molto vicina ma anche molto cara. Con lei ha condiviso tanto tempo della sua vita. Adobe Stock e Ansa FotoOgni persona che è entrata nella vita dellaè stata importante per lei. Soprattutto per chi ha instaurato un legame durante l’infanzia. Lady Myra Butter è scomparsa improvvisamente anche se fonti ...

