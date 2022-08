LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: 4×100 maschile e femminile in finale, Cavo e Seramondi settima e ottava nei 400 ostacoli (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.24 Parte la finale, queste le atlete al via: Mcclain (Usa), Yeshaneh (Etiopia), Kosgei (Kenya), Almayew (Etiopia), Hinrichs (Germania), Dhahri (Tunisia), Chekwemoi (Uganda), Blaga (Romania), Cherotich (Kenya), Ennasri (Marocco), Varga (Ungheria), Serrano (Spagna), Huacasi (Perù), Carcano (Italia), Baloga (Usa). 00.21 La seconda finale della pista sarà quella dei 3000 siepi femminili, al via anche l’azzurra Agnese Carcano. 00.18 71.79 per Davide Vattolo al secondo tentativo nella finale del lancio del martello, l’azzurro non si migliora e scivola in ottava posizione. 00.16 Vince la statunitense Akala Garrett in 56?16, argento Svezia con Hanna Karlsson in 56?71, terza Michaela Rose (Usa) in 56?86 poi Nel, Smith, Oko, Cavo è ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.24 Parte la, queste le atlete al via: Mcclain (Usa), Yeshaneh (Etiopia), Kosgei (Kenya), Almayew (Etiopia), Hinrichs (Germania), Dhahri (Tunisia), Chekwemoi (Uganda), Blaga (Romania), Cherotich (Kenya), Ennasri (Marocco), Varga (Ungheria), Serrano (Spagna), Huacasi (Perù), Carcano (Italia), Baloga (Usa). 00.21 La secondadella pista sarà quella dei 3000 siepi femminili, al via anche l’azzurra Agnese Carcano. 00.18 71.79 per Davide Vattolo al secondo tentativo nelladel lancio del martello, l’azzurro non si migliora e scivola inposizione. 00.16 Vince la statunitense Akala Garrett in 56?16, argento Svezia con Hanna Karlsson in 56?71, terza Michaela Rose (Usa) in 56?86 poi Nel, Smith, Oko,è ...

