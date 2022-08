Lecce | le pagelle di CM | Strefezza illumina | Falcone e difesa rimandati

Leccezionaleit : LE PAGELLE/ Lecce-Cittadella 2-3. Poche le note positive di serata come Bistrovic, Strefezza e Colombo. Troppe le l… - sportface2016 : #CoppaItalia | #Pagelle #Lecce-#Cittadella 2-3: voti, tabellino e gol. - PianetaLecce : Lecce-Cittadella, le pagelle dei giallorossi - ParmaLiveTweet : Falcone salva i suoi, davanti ci prova solo Ceesay. Le pagelle del Lecce - ParmaLiveTweet : Falcone salva i suoi, davanti ci prova solo Ceesay. Le pagelle del Lecce -

Pianetalecce

...45 Parma - Bari CALCIO - SERIE A 18:30 Milan - Udinese 18:30 Sampdoria - Atalanta 20:45- ... perderanno i punti di Wimbledon 2021 e scivoleranno in classifica Wimbledon, le: Djokovic ...contro Cittadella in una gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/2023. ... Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e lePoche le note positive di serata come Bistrovic, Strefezza e Colombo. Troppe le lacune in organico a una settimana dall'inizio del campionato. LECCE ( di Pierpaolo Sergio) – Eliminazione immediata per ...Il tabellino e le nostre pagelle di Lecce-Cittadella 2-3, sfida valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023.