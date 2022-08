Israele ha ucciso in un raid aereo quattro persone nella Striscia di Gaza, tra cui un leader del gruppo radicale Jihad Islamico (Di venerdì 5 agosto 2022) Venerdì Israele ha lanciato un’operazione militare nella Striscia di Gaza con raid aerei. L’obiettivo dell’operazione “Breaking Down” era un capo del gruppo radicale palestinese Jihad Islamico, Taiseer al Jabari, morto nell’attacco. Il ministro della Salute palestinese ha comunicato che i Leggi su ilpost (Di venerdì 5 agosto 2022) Venerdìha lanciato un’operazione militarediconaerei. L’obiettivo dell’operazione “Breaking Down” era un capo delpalestinese, Taiseer al Jabari, morto nell’attacco. Il ministro della Salute palestinese ha comunicato che i

ilpost : Israele ha ucciso in un raid aereo quattro persone nella Striscia di Gaza, tra cui un leader del gruppo radicale Ji… - fabcet : Bastardi nazisti. Uccisa una bambina che il vostro Dio vi maledica in eterno. Raid di Israele a Gaza, ucciso lead… - manomela : RT @LaStampa: Gaza, Israele lancia l’operazione “Breaking Dawn” contro obiettivi della Jihad islamica. Ucciso un comandante - medeadicyta : RT @agambella: Da Gaza fanno sapere che è in corso il corteo funebre di un comandante ucciso nel raid. Subito dopo è prevista la 'risposta'… - fede_guerrini : Gaza, operazione militare di Israele contro la Jihad islamica. Ucciso un comandante. I palestinesi: '7 vittime, anc… -