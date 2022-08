Ilary Blasi non perde tempo e dimentica il matrimonio finito con lui | è un grande amico di Totti | Ecco chi è

(Di venerdì 5 agosto 2022)è pronta già ad aprire di nuovo il suo cuore dopo ilnaufragato con Francesco? La notizia della separazione trae Francescoè arrivata proprio come una doccia d’acqua fredda. Nessuno mai avrebbe creduto di leggere un comunicato del genere sia dall’una che dall’altra parte. In ogni caso la situazione è questa:e Francescohanno ormai deciso di separarsi. Con il passare dei giorni scopriamo sempre più dettagli su ciò che li ha spinti a tanto anche perché sono i protagonisti indiscussi del mondo della cronaca rosa di questa estate. Ricordiamo tutti che subito dopo il comunicato,ha fatto le ...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - zazoomblog : Ilary Blasi questa volta l’indiscrezione riguarda lei: si aggiungerebbe un nuovo capitolo - #Ilary #Blasi #questa… - Francys1208 : @AlexSugar_ Con pellegrini che prende la 10 e da la 7 a Ronaldo in diretta nazionale ed ilary blasi che si spoglia… - infoitcultura : «Ilary Blasi si è invaghita di un amico di Totti»: l'indiscrezione clamorosa - RaiNews : Amori che nascono, amori che si riaccendono, amori che finiscono. Dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary B… -

Dopo l'addio tra il pupone Francesco Totti e la presentatrice, a mettere in discussione l'amore eterno agli occhi dei più romantici c'è un altra clamorosa rottura. Claudio Amendola e ...Trend aperto in grande spolvero dagli sposi d'oro di Roma, Francesco Totti e, marcata stretta da Claudia Amendola e Francesca Neri, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, Mauro Icardi e ...La fine del lungo matrimonio con Francesco Totti non offusca la bellezza della conduttrice romana. Ecco l’ultima foto.Un momento non proprio felice per Ilary Blasi che, dopo la separazione da Francesco Totti, sembra aver preso una decisione drastica anche in campo professionale ...