“House of Cards”: Kevin Spacey dovrà pagare 31 milioni di dollari (Di venerdì 5 agosto 2022) Kevin Spacey dovrà pagare 31 milioni di dollari alla società di produzione che lo ha licenziato dalla popolare serie “House of Cards” dopo che sono emerse accuse di molestie sessuali nei confronti di alcuni membri dello staff. In seguito alla vicenda Spacey era già stato licenziato. Chi ha deciso la somma che Kevin Spacey dovrà pagare? Lo ha stabilito un giudice a Los Angeles respingendo il ricorso dell’ex protagonista. La sentenza è l’ultimo colpo per l’attore e arriva a poche settimane dalla sua comparizione in un tribunale britannico per rispondere alle accuse di molestie su tre uomini, negate da Spacey. secondo il tribunale la condotta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 agosto 2022)31dialla società di produzione che lo ha licenziato dalla popolare serie “of” dopo che sono emerse accuse di molestie sessuali nei confronti di alcuni membri dello staff. In seguito alla vicendaera già stato licenziato. Chi ha deciso la somma che? Lo ha stabilito un giudice a Los Angeles respingendo il ricorso dell’ex protagonista. La sentenza è l’ultimo colpo per l’attore e arriva a poche settimane dalla sua comparizione in un tribunale britannico per rispondere alle accuse di molestie su tre uomini, negate da. secondo il tribunale la condotta ...

