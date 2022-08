Gazzetta: dopo le parole di Galtier, l’Inter ha paura per Skriniar (Di venerdì 5 agosto 2022) l’Inter ha paura per Skriniar. Lo scrive persino la Gazzetta dello sport. Il tecnico del Psg Christophe Galtier è riuscito nell’impresa di spaventare il mondo Inter senza mai nominare Milan Skriniar: «Mi aspetto altri tre colpi, la dirigenza e il presidente sono al lavoro. Vediamo…». Riavvolgendo il nastro degli ultimi due mesi, difficile non immaginare che nel lotto dei tre obiettivi non ci sia il profilo del difensore slovacco, con cui a fine giugno il club francese aveva anche trovato un’intesa economica: contratto quinquennale da 7,7 milioni netti più bonus. Proposta indecente, insomma. Rimasta però sospesa, visto che il Psg all’Inter invece non ha mai fatto arrivare l’offerta irrinunciabile da almeno 65 milioni cash, unica via per portare sotto la Torre Eiffel il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022)haper. Lo scrive persino ladello sport. Il tecnico del Psg Christopheè riuscito nell’impresa di spaventare il mondo Inter senza mai nominare Milan: «Mi aspetto altri tre colpi, la dirigenza e il presidente sono al lavoro. Vediamo…». Riavvolgendo il nastro degli ultimi due mesi, difficile non immaginare che nel lotto dei tre obiettivi non ci sia il profilo del difensore slovacco, con cui a fine giugno il club francese aveva anche trovato un’intesa economica: contratto quinquennale da 7,7 milioni netti più bonus. Proposta indecente, insomma. Rimasta però sospesa, visto che il Psg alinvece non ha mai fatto arrivare l’offerta irrinunciabile da almeno 65 milioni cash, unica via per portare sotto la Torre Eiffel il ...

