Fede Pellegrini: compleanno con tuffo (Di venerdì 5 agosto 2022) La Divina Federica Pellegrini ha festeggiato così il suo 34esimo compleanno, il primo da ex nuotatrice: ecco le immagine condivise sui social ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 5 agosto 2022) La Divinaricaha festeggiato così il suo 34esimo, il primo da ex nuotatrice: ecco le immagine condivise sui social ...

Gazzettino : «Auguri Fede!»: #federica pellegrini compie oggi 34 anni. #matrimonio a fine mese ma data ancora top secret - Fede_marchi1991 : @mattiadisaba @romeoagresti @GoalItalia @goal Dici? Vabbè proviamolo... peggio di Alex Sandro e Pellegrini non può fare - Booooohvtrrbtbt : @Fede_marchi1991 @romeoagresti @GoalItalia @goal Che cmq, guardando Alex sandro e pellegrini che a me non fa impazz… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #EuropeiRoma2022 #pellegrini Fede, Europei da madrina: La federnuoto annuncia vi… - lolsgirl2 : ditemi che non sono l'unica che non importa in che sito o video di youtube vado troveró sempre quella publicità di… -