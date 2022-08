Elezioni: Todde, 'giusto tentare percorso con Bonelli e Fratoianni' (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Il M5S “correrà col suo programma. Con Bonelli e Fratoianni abbiamo molti temi in comune e se ci si incontrerà sul programma credo che sarebbe cosa giusta provare a costruire un percorso. Noi stiamo lavorando su un'agenda chiara, sociale, ecologista, progressista, di sinistra, e sono convinta che lo spazio per lavorare si possa costruire. Quel campo largo è un minestrone assurdo e i cittadini non riescono a capire quali ricette condividano viste le infinite contraddizioni”. Lo ha dichiarato la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde a Radio Cusano Campus. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Il M5S “correrà col suo programma. Conabbiamo molti temi in comune e se ci si incontrerà sul programma credo che sarebbe cosa giusta provare a costruire un. Noi stiamo lavorando su un'agenda chiara, sociale, ecologista, progressista, di sinistra, e sono convinta che lo spazio per lavorare si possa costruire. Quel campo largo è un minestrone assurdo e i cittadini non riescono a capire quali ricette condividano viste le infinite contraddizioni”. Lo ha dichiarato la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandraa Radio Cusano Campus.

TV7Benevento : Elezioni: Todde a Raggi, 'sacrosanto che Conte decida su liste' - - TV7Benevento : Elezioni: Todde, 'in coalizione Letta tutti contro tutti, voto utile è M5S' - - infoitinterno : Elezioni, Todde (M5s): 'Saremo la sorpresa alle urne, c'è margine per un'alleanza con EV-SI' • TAG24 - ultimora_pol : #Italia Alessandra #Todde: 'La stampa in questi giorni ci chiede spesso a quale percentuale puntiamo, quanto vorrem… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Todde (M5S): 'Con Bonelli e Fratoianni molti temi in comune” -