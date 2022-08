Elezioni, Gasparri a Cronache di Napoli: Ora Carfagna al servizio del Pd (Di venerdì 5 agosto 2022) Maurizio Gasparri, in un’intervista a Cronache di Napoli e Cronache di Caserta che sarà pubblicata sull’edizione di domani, attacca i fuoriusciti da Forza Italia e in particolare la ministra Mara Carfagna: “Sono decisioni, quelle di lasciare il partito, che, come ha detto anche Berlusconi, amareggiano molto, ma non sorprendono, erano nell’aria da tempo. Carfagna – tuona il senatore azzurro – che faceva l’eroina anti-sinistra, ora si è messa al servizio del Pd. Un vero e proprio tradimento per gli elettori e i militanti di Fi a cui per anni ci si è presentati come rappresentanti di determinati valori che sono molto distanti da quelli rappresentati da Calenda e incarnati dalla Bonino”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) Maurizio, in un’intervista adi Caserta che sarà pubblicata sull’edizione di domani, attacca i fuoriusciti da Forza Italia e in particolare la ministra Mara: “Sono decisioni, quelle di lasciare il partito, che, come ha detto anche Berlusconi, amareggiano molto, ma non sorprendono, erano nell’aria da tempo.– tuona il senatore azzurro – che faceva l’eroina anti-sinistra, ora si è messa aldel Pd. Un vero e proprio tradimento per gli elettori e i militanti di Fi a cui per anni ci si è presentati come rappresentanti di determinati valori che sono molto distanti da quelli rappresentati da Calenda e incarnati dalla Bonino”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

