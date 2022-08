Elezioni, dopo l’attacco di Calenda a Berlusconi arriva Marta Fascina in difesa del Cavaliere (Di venerdì 5 agosto 2022) Calenda, Berlusconi e Marta Fascina: un triangolo che ha contribuito ad infiammare un agosto già molto caldo. Sono volate parole grosse tra il leader di Azione e la compagna del Cavaliere. Calenda, Berlusconi e Marta Fascina Il leader di Azione Carlo Calenda, in un’intervista a SkyTg24, ha attaccato duramente il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: “Ci sono delle cose folli, Berlusconi ha detto: ‘il Pnrr l’ho ottenuto io’. Non esisteva sulla trattativa sul Pnrr. Ha detto ‘pianteremo un milione di alberi, aumenteremo le pensioni, regaleremo dentiere’. Quest’uomo è stato un grande imprenditore, è stato un combattente politico, poi può piacere e non piacere, vederlo adesso che dice ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 agosto 2022): un triangolo che ha contribuito ad infiammare un agosto già molto caldo. Sono volate parole grosse tra il leader di Azione e la compagna delIl leader di Azione Carlo, in un’intervista a SkyTg24, ha attaccato duramente il leader di Forza Italia Silvio: “Ci sono delle cose folli,ha detto: ‘il Pnrr l’ho ottenuto io’. Non esisteva sulla trattativa sul Pnrr. Ha detto ‘pianteremo un milione di alberi, aumenteremo le pensioni, regaleremo dentiere’. Quest’uomo è stato un grande imprenditore, è stato un combattente politico, poi può piacere e non piacere, vederlo adesso che dice ...

