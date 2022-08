Elezioni 2022, contatti Renzi-Pizzarotti: ipotesi patto sul tavolo (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Nel giorno in cui Calenda e Fratoianni agitano le acque del fronte progressista, si registrano movimenti al centro, nel cosiddetto terzo polo. Con incontri e abboccamenti, apprende l’Adnkronos, tra Matteo Renzi e l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, tornato in pista con ‘Lista civica nazionale’, un movimento che impegna sindaci, amministratori locali, associazioni e promotori di progetti del territorio. L’ex primo cittadino grillino è ormai da due settimane nella capitale, impegnato in incontri, confronti e faccia a faccia. Poco fa, con una nota, Lista Civica ha reso noto di aver rifiutato la proposta del Pd ‘di confluire in un’unica lista con quella promossa da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci’. Una condizione che il movimento di Pizzarotti bolla come ‘irricevibile’. Non solo. L’intesa tra Renzi e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Nel giorno in cui Calenda e Fratoianni agitano le acque del fronte progressista, si registrano movimenti al centro, nel cosiddetto terzo polo. Con incontri e abboccamenti, apprende l’Adnkronos, tra Matteoe l’ex sindaco di Parma Federico, tornato in pista con ‘Lista civica nazionale’, un movimento che impegna sindaci, amministratori locali, associazioni e promotori di progetti del territorio. L’ex primo cittadino grillino è ormai da due settimane nella capitale, impegnato in incontri, confronti e faccia a faccia. Poco fa, con una nota, Lista Civica ha reso noto di aver rifiutato la proposta del Pd ‘di confluire in un’unica lista con quella promossa da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci’. Una condizione che il movimento dibolla come ‘irricevibile’. Non solo. L’intesa trae ...

Agenzia_Ansa : 'Non mi ricandido alle prossime elezioni, torno a fare il chirurgo'. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha il diritto… - Adnkronos : Elezioni 2022, lo psichiatra: 'distacco emotivo da politica, rischio astensione' - RedditCittadini : #ELEZIONI #POLITICHE DEL 25/09/2022 BISOGNA PRESENTARI IN TUTTI I LORO #COMIZI #ELETTORALI E DIRE LORO CHE SE NE DE… - vivereitalia : Elezioni 2022, ecco simbolo Udc-Coraggio Italia: nome 'Brugnaro' e scudocrociato per lista unica… -