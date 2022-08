Dopo la crisi del governo Draghi, Moody’s conferma il rating italiano, ma taglia l’outlook a «negativo». Il Mef: «Decisione opinabile» (Di venerdì 5 agosto 2022) L’agenzia Moody’s, in una nota ufficiale, ha confermato il rating dell’Italia a Baa3 ma, al contempo, ha comunicato la variazione dell’outlook, che è stato declassato da «stabile» a «negativo». Secondo l’agenzia di rating statunitense, la fine del governo guidato da Mario Draghi e le elezioni anticipate del 25 settembre «aumentano l’incertezza politica in un contesto internazionale difficile». In tutta risposta, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato dal ministro Daniele Franco, ha definito «opinabile» la Decisione dell’agenzia. In una nota del Mef viene infatti sottolineato che «pur in un momento di rallentamento congiunturale e di tensioni geopolitiche a livello internazionale, accompagnato ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) L’agenzia, in una nota ufficiale, hato ildell’Italia a Baa3 ma, al contempo, ha comunicato la variazione del, che è stato declassato da «stabile» a «». Secondo l’agenzia distatunitense, la fine delguidato da Marioe le elezioni anticipate del 25 settembre «aumentano l’incertezza politica in un contesto internazionale difficile». In tutta risposta, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato dal ministro Daniele Franco, ha definito «» ladell’agenzia. In una nota del Mef viene infatti sottolineato che «pur in un momento di rallentamento congiunturale e di tensioni geopolitiche a livello internazionale, accompagnato ...

