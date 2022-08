DIRETTA | Dalle supplenze GPS e GaE alla call veloce, le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Caressa (Snals) (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovo appuntamento con QUESTION TIME, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola: venerdì 5 agosto alle ore 14:30 collegamento con Pierfrancesco Caressa, componente della segreteria nazionale dello Snals, per proseguire il tema delle domande di supplenza da GPS e GaE e anche sulla call veloce. Conduce Andrea Carlino, giornalista di Orizzonte Scuola. L'articolo DIRETTA Dalle supplenze GPS e GaE alla call veloce, le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Caressa ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovo appuntamento con, la rubrica di consulenza curata dredazione di Orizzonte Scuola: venerdì 5 agostoore 14:30 collegamento con Pierfrancesco, componente della segreteria nazionale dello, per proseguire il tema delledi supplenza da GPS e GaE e anche sulla. Conduce Andrea Carlino, giornalista di Orizzonte Scuola. L'articoloGPS e GaE, lecon...

