Decreto Aiuti Bis: quanti soldi arrivano dal taglio del cuneo fiscale in busta paga e dalla rivalutazione delle pensioni (Di venerdì 5 agosto 2022) Il governo Draghi ha approvato il Decreto Aiuti Bis. Aumentando alla fine le risorse per il taglio del cuneo fiscale che i sindacati avevano definito «un'elemosina». E confermando l'anticipo della rivalutazione delle pensioni. Nel nuovo Decreto sono presenti anche altre norme, a partire dal bonus 200 euro ai precari per arrivare alla conferma del taglio delle accise sulla benzina. Il ministro dell'Economia Daniele Franco ha spiegato che il computo totale delle risorse è ripartito in 5,8 miliardi per le famiglie e 5,5 miliardi per le imprese. Ora il provvedimento è atteso in Gazzetta Ufficiale già nel fine settimana, poi a settembre approderà in Parlamento. I partiti si sono impegnati ...

elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - Agenzia_Ansa : DIRETTA I Decreto legge aiuti bis, la conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA - Peppe91176 : Dl aiuti bis, @DelmastroAndrea (@FDI_Parlamento ): più che un decreto è una elemosina - PalermoToday : Quanto aumentano davvero stipendi e pensioni (e a chi vanno i nuovi bonus) -