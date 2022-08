Decreto Aiuti bis, la rivincita di Draghi: 'La mia agenda? Risposte e credibilità' (Di venerdì 5 agosto 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi Sarà anche un premier per l'"ordinaria amministrazione" e per gli affari correnti, ma Draghi non dismette i panni di SuperMario. E lo fa capire senza mezzi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Il presidente del Consiglio MarioSarà anche un premier per l'"ordinaria amministrazione" e per gli affari correnti, manon dismette i panni di SuperMario. E lo fa capire senza mezzi ...

elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - Agenzia_Ansa : DIRETTA I Decreto legge aiuti bis, la conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA - m_spagna : RT @FurioGarbagnati: Scusate ma avete letto le misure sociali contenute nel decreto “aiuti bis”? No, perché il termine giusto non è misure… - FirenyiG : RT @itsmeback_: Spiegatemi che senso ha il 'decreto aiuti' del governo Draghi. Coi prezzi insostenibili di energia, carburante e al market.… -