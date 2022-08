C’è un beluga nel fiume Senna, in Francia (Di venerdì 5 agosto 2022) A circa 70 chilometri da Parigi: i soccorsi stanno cercando di riportarlo nell'oceano, ma il suo stato di salute è preoccupante Leggi su ilpost (Di venerdì 5 agosto 2022) A circa 70 chilometri da Parigi: i soccorsi stanno cercando di riportarlo nell'oceano, ma il suo stato di salute è preoccupante

C'è un Beluga nella Senna, a 70 km da Parigi: controllato coi droni In età adulta, un beluga misura circa 4 metri. A inizio giugno, sempre sulla Senna, tra Rouen e Le Havre, era stata rinvenuta un'orca, purtroppo morta per inanizione.