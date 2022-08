Cagliari-Perugia 3-2 | il tabellino

TUTTOJUVE_COM : Coppa Italia: 3-2 al Perugia, il Cagliari ai sedicesimi - infoitsport : Il Cagliari soffre ma alla fine batte il Perugia 3-2 - infoitsport : Cagliari Perugia, spettatori e incasso di giornata - infoitsport : Calcio: Coppa Italia. Cagliari ai sedicesimi, 3-2 al Perugia - infoitsport : Pagelle Cagliari Perugia: Luvumbo imprendibile, Lapadula timbra subito- VOTI -

3 - 2 Ilbatte il3 - 2 nella Unipol Domus e accede ai sedicesimi della Coppa Italia di calcio. La squadra di casa passa subito in vantaggio al 2' con un colpo di ...3 - 2 I rossoblù partono con il piede giusto e passano in vantaggio al 2' con un'incornata di Altare su corner di Viola. La formazione di Liverani è pericolosa nella prima ...Il tecnico del Perugia, Fabrizio Castori, ha commentato la sconfitta contro il Cagliari in Coppa Italia: “ Abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo creato tante occasioni oltre ai nostri gol. Abbiamo pre ...(VIDEO) Ogliastra, una spettacolare dronata sul Monte Idolo a oltre 1240 metri di altezza per godere di un' alba mozzafiato.