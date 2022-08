Bronzi di Riace esposti sott' acqua Anche Sgarbi all' inaugurazione - Cronaca - lanazione it

VaiCarola : A #reggiocalabria in visita ai #bronzidiriace , le due 'facce di bronzo' più famose del mondo. Articolo di Carola V… - pisommo : A #reggiocalabria in visita ai #bronzidiriace , le due 'facce di bronzo' più famose del mondo. Articolo di Carola V… - crochets_monia : RT @DomaniGiornale: Il comune di #Riace, un tempo amministrato da #MimmoLucano e ora da un sindaco vicino alla #Lega, sceglie il cantante n… - cesarebrogi1 : Povia canterà a Riace al compleanno dei bronzi - gigicalesso : RT @DomaniGiornale: Il comune di #Riace, un tempo amministrato da #MimmoLucano e ora da un sindaco vicino alla #Lega, sceglie il cantante n… -

Ci sarà anche il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi (nella foto) all'inaugurazione di "Rewind", evento che il 14 agosto vedrà il posizionamento delle copie deiditre metri sott'acqua accanto al pontile di Tonfano. Come abbiamo riportato nei giorni scorsi su queste pagine, l'iniziativa " patrocinata dalla Regione " vedrà Marina di Pietrasanta ...Il menu presentato nel corso della conferenza stampa rende omaggio in alcune preparazioni aidi, in occasione del 50° anniversario del loro ritrovamento, e prevede tutte le portate, dall'...Ci sarà anche il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi (nella foto) all’inaugurazione di “Rewind“, evento che il 14 agosto vedrà il posizionamento delle copie dei Bronzi di Riace tre metri sott’acqua ac ...Il 6 agosto alle 21:30 il concerto estivo sotto le stelle dell’Orchestra di Fiati "Michele Mammoliti", diretta dal Maestro Bruno Zema ...