Bper al ‘Giffoni Film Festival’ con due eventi dedicati ai giovani

(Adnkronos) – Si conferma lo storico legame tra Bper Banca, il 'Giffoni Film Festival' e 'Giffoni Innovation Hub'. L'Istituto, anche per quest'anno sponsor della rassegna cinematografica dedicata ai ragazzi, ha partecipato all'edizione 2022 con due iniziative: Dream Team e Masterclass Impact 'Una bella storia' – Bper e-volution 2022-2025. Il Dream Team ha visto la partecipazione di una community di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, selezionati e formati da Giffoni Hub, che hanno dimostrato creatività e talento nei temi dell'innovazione digitale e culturale. Riuniti in squadre, hanno lavorato su progetti indirizzati da Bper Banca. I giovani del Dream Team hanno poi partecipato alla Masterclass con la proiezione del contenuto multimediale

