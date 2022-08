Aurora Ramazzotti, consiglio alle donne sui social: “Dovete dirglielo agli uomini, altrimenti è colpa vostra” (Di venerdì 5 agosto 2022) Durante un viaggio in treno, Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, decide di dare un consiglio spassionato a tutte le sue fan. La Ramazzotti ha pubblicato una stories su Instagram, o meglio un Reel, in cui avverte le donne: “Dovete dirglielo agli uomini, altrimenti la colpa è vostra“. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…) Aurora Ramazzzotti, triste confessione: il lungo calvario con l’acne Chi è Aurora Ramazzotti Molti di voi già la conosceranno, essendo lei figlia di due personaggi molto noti, per chi non la conosce vi diciamo ... Leggi su tvzap (Di venerdì 5 agosto 2022) Durante un viaggio in treno,, figlia di Eros e Michelle Hunziker, decide di dare unspassionato a tutte le sue fan. Laha pubblicato una stories su Instagram, o meglio un Reel, in cui avverte le: “la“. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…)Ramazzzotti, triste confessione: il lungo calvario con l’acne Chi èMolti di voi già la conosceranno, essendo lei figlia di due personaggi molto noti, per chi non la conosce vi diciamo ...

