Atalanta, Muriel in pole per la Juve (Di venerdì 5 agosto 2022) L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel potrebbe lasciare Bergamo, ma l'unico sondaggio concreto finora è stato fatto solo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022) L'attaccante dell'Luispotrebbe lasciare Bergamo, ma l'unico sondaggio concreto finora è stato fatto solo...

AlfredoPedulla : #Raspadori vuole mantenere l’impegno con il Napoli (come #Kepa). Poi contano le firme. I rumors sulla #Juve sono di… - sportli26181512 : Atalanta, Muriel in pole per la Juve: L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel potrebbe lasciare Bergamo, ma l'unico… - ZonaBianconeri : RT @FraLauricella: ??#calciomercato #Juventus ?? ??#SportMediaset 'Come vice #Vlahovic la #juve insiste su #Muriel, proposto all'Atalanta un… - FraLauricella : ??#calciomercato #Juventus ?? ??#SportMediaset 'Come vice #Vlahovic la #juve insiste su #Muriel, proposto all'Atalan… - ingobbito : @pazzamentejuve Uno giocava nel Bayern, l’altro nell’atalanta. E quando era al PSG (altra squadretta) ha fatto il g… -